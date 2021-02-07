وزير الصحة: التوقيع على إتفاقيات وعقود لإقتناء اللقاح.. وأدعو المواطنين إلى التلقيح للقضاء نهائيا على الفيروس

قال وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أن الدولة وضعت كل الإمكانيات الضرورية لمجابهة وباء كورونا.

وأوضح الوزير خلال يوم دراسي حول الترتيبات المرتبطة بعمليات التلقيح، أنه تم توسيع عمليات محاربة وتفشي الفيروس.

وكشف بن بوزيد، أنه تم تسجيل نتائج ايجابية في الوضع الصحي من خلال إنخفاض نسبة شغل الأسرة بالإنعاش وارتفاع عدد الشفاء.

كما تتوفر الجزائر حاليا على 82 مخبر مؤهل للتشخيص بـ PCR، مضيفا أنه بفضل هذه الجهود تم تسجيل نتائج إيجابية.

وأضاف أن الوزارة إعتمدت على استراتيجية تضمن الصيغة المناسبة لاقتناء اللقاح ضد الفيروس وتوسيع فرص التموين.

وباشرت اللجنة العلمية بدراسة نتائج الدراسات العلمية المنجزة على اللقاحات المنجزة بهدف اختيار اللقاح المناسب.

وكشف بن بوزيد، أنه أمام الطلب الكبير على المستوى العالمي تم الدخول في مفاوضات مع شركات أجنبية للقاح منذ 6 اوت 2020.

وأوضح الوزير أن الإجراء يهدف إلى تأمين الكميات اللازمة وتوفيرها في جانفي تطبيقا لتعليمات الرئيس عبد المجيد تبون.

حيقث تم إبرام عدة إتفاقيات والتوقيع على مذكرات تفاهم وعقود مع عدة أطراف من أجل اقتناء الكميات الأولى للقاح.

كما دعا الوزير المواطنين الى ضرورة التلقيح للقضاء نهائيا على الوباء والرجوع إلى الحياة الطبيعية.