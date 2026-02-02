وزير الصحة التونسي يحل بالجزائر

حل وزير الصحة للجمهورية التونسية الشقيقة، مصطفى الفرجاني، مرفوقا بوفد رفيع المستوى، بالجزائر في زيارة رسمية تمتد من 1 إلى 3 فيفري 2026. وذلك بدعوة من وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، الذي كان في استقباله.

وتندرج هذه الزيارة في إطار توطيد الشراكة الجزائرية-التونسية في المجال الصحي. وتعزيز التنسيق والتعاون في ميادين الصحة و الصناعة الصيدلانية بما يخدم مصلحة البلدين.

ويتضمن برنامج الزيارة سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى بين وزيري الصحة. إلى جانب إجتماعات ثنائية موسعة تضم وفدي البلدين، تهدف إلى بحث آفاق التعاون. وتبادل التجارب والخبرات في مجال الأدوية، التطبيب عن بعد، الطب الجيني. الأمراض المنقولة عبر النواقل و مقاربة الصحة الواحدة بالإضافة إلى تحديد مجالات الشراكة المستقبلية.

كما تشمل الزيارة خرجات ميدانية لعدد من الهياكل الصحية والاستشفائية إلى جانب مؤسسات صناعية صيدلانية. بما تسمح بالإطلاع عن كثب على التجربة الجزائرية الرائدة في هذه المجالات. وتعزيز فرص التعاون و الاستثمار المشترك بين البلدين.

