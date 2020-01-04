وزير الصحة الجديد: “سأتعلم معكم السياسة.. ساعدوني وإذا أخطأت وجهوني”

أكد وزير الصحة الجديد، عبد الرحمان بن بوزيد، أن له خبرة طويله في القطاع الصحي، وأنه جاء ليعمل بمساعدة الجميع.

وأضاف بن بوزيد، خلال مراسم تسليم واستلام المهام مع الوزير السابق، محمد ميراوي: “أنا نقولكم كيما رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ساعدوني، وإذا أخطأت وجهوني، أنا جئت لأتعلم معكم السياسة”.

وتابع بن بوزيد: “قطاع الصحة واجه عدة مشاكل، أنا أتيت لأعمل مع كل الناس، والذين سبقوني لديهم معطيات وأتمنى أن نستفيد من خبرتهم”.

وأورد وزير الصحة، أنه إبن القطاع، لذلك فهو يعرف جيدا الوضع الصحي بعمله كمتربص في المستشفيات وبمصلحة الإستعجالات.

وطمأن بن بوزيد، الإدارات المركزية بقطاع الصحة، بأن يقدم لهم يد المساعدة، وينظر في كل انشغالاتهم.

وفي الأخير، تمنى الوزير الجديد لقطاع الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، التوفيق من المولى عز وجل، وجدد طلب المساعدة من الجميع، للنهوض بالقطاع الصحي.