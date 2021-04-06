وزير الصحة: الجزائر أصبحت مثالا في إستقرار إصابات ووفيات كورونا

أكد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، إنه وبفضل المواطنين والقطاع الصحي، أصبحت الجزائر مثالا لإستقرار إصابات ووفيات فيروس كورونا.

وقال الوزير، في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء: “يجب أن نقارن أنفسنا مع الدول الأخرى، فحتى الدول الغنية تعاني من الفيروس”.

وحول اللقاح، أورد بن بوزيد، إنه قد كان للقطاع الصحي عدة لقاءات مع وزارء ومسؤولين ومخابر وتم إبرام عقود معهم.

مشيرا إلى إنه وللأسف، وبعد الإنتشار الكثيف للوباء، لم تستطع حتى الدول المصنعة للقاح تلبية احتياجاتها.

وهو ما أدى لتأخير وعود الوزارة حول جلب كميات اللقاح المطلوبة، يضيف الوزير.

كما طمأن بن بوزيد، المواطنين، بأن مخابر تطوير اللقاحات، أكدت فعالية لقاحاتها مع السلالات المتحورة للفيروس.