وزير الصحة: الجزائر أوّل دولة إفريقية مؤهلة للحصول على شهادة القضاء على الملاريا

قال وزير الصحة محمد ميراوي، إنّ الجزائر تعد أوّل دولة في المنطقة الإفريقية المؤهلة للحصول على شهادة القضاء على الملاريا.

جاء هذا خلال إشرافه على يوم دراسي بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة مرض الملاريا الذي يصادف الـ 25 أفريل من كل سنة.

مضيفا أن إحياء هذا اليوم في الجزائر يتزامن مع المرحلة النهائية للتصديق على القضاء على هذا الداء من طرف منظمة الصحة العالمية.

مبرزا في ذات السياق أن شهادة القضاء على الداء هي حاليا في متناول الجزائر”.

مضيفا أن عدد حالات الملاريا المسجلة في الجزائر غداة الإستقلال بلغت أزيد من 80 الف حالة سنويا.

وبفضل الإرادة السياسية والتعبئة غير المسبوقة لجميع الطاقات الفاعلة، إستطاعت الجزائر الحد من انتقال هذا المرض على مدى السنوات الخمس الماضية.

للإشارة، فإن داء الملاريا الذي يسمى أيضا حمى المستنقعات يعد تهديدا حقيقيا للصحة العمومية ويتسبب سنويا في أزيد من 200 مليون إصابة.

وأزيد من 400 الف حالة وفاة من بينها 60 بالمائة أطفال دون سن الخامسة، وهذا استنادا الى معطيات منظمة الصحة العالمية.