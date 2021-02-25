وزير الصحة.. الجزائر تأثرت كثيرا من كورونا ونرغب بتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي

قال وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الخميس، إنّ الجزائر تأثرت كثيرا من كورونا على غرار معظم دول العالم.

وأوضح بن بوزيد، أن مشروع التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مكافحة كورونا، دليل على الروابط والعلاقات الجيدة.

وشكر الوزير، الاتحاد الاوروبي، على الدعم الذي يدخل في اطار التعاون أوروبي جزائري، راغبا في تعزيزها في مجال الصحة.

وأكد وزير الصحة، أن مشروع التعاون، سيسمح بتقدم كبير في مكافحة الآفات التي تهدد صحة البشر .

وعبر في ذات السياق، الوزير، عن الأهمية التي توليها الجزائر لتوسيع التبادل في المستقبل.

وأشار المسؤول إلى أن كورونا تسببت في عواقب صحية واجتماعية واقتصادية، بالاضافة إلى التوقف عن الدراسة.

وتسبب الوباء -يضيف الوزير- في الخوف من ارتفاع مستوى الفقر، واختلال الأمن الغذائي.

وعن اللقاح، أشار الوزير، إلى أنه سيتم ضمان توزيع عادل للجميع، وإنتاج سريع مع سعر في المتناول.

وأضاف مسؤول القطاع، أن بفضل الإرادة السياسية القوية أنشأنا شراكات عديدة لتحقيق الأهداف المسطرة.