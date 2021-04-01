وزير الصحة: الجزائر تستقبل كميات كبيرة من لقاح كورونا السبت المقبل

أعلن وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم، إن الجزائر ستستقبل ما تبقى من لقاح سبوتنيك يوم السبت القادم.

وكشف الوزير، خلال إجابته على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، إن الجزائر ستستقبل السبت المقبل، أزيد من 900 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك.

وأضاف بن بوزيد، إنه سيتم توزيع عشرات الآلاف من جرعات اللقاح على مراكز التلقيح شهر أفريل الجاري.

ومن جهة أخرى، أشار الوزير، إلى أنه لا يمكن مقارنة الجزائر مع أي دولة أخرى.

وكشف الوزير، إن الدول الأفريقية تقدم أرقاما مغلوطة حول التلقيح وإصابات كورونا.

مضيفا إن هناك بعض الدول في إفريقيا، لا تحوز على اجهزة كشف سريع pcr.