وزير الصحة.. الجزائر حشدت كل مواردها البشرية والمادية لمجابهة كورونا

قال وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الخميس، إن الجزائر حشدت كل مواردها البشرية والمادية لمجابهة جائحة كورونا كوفيد19.

وحرص وزير الصحة، على دعوة كل الفاعلين لتجاوز التحديات من خلال دعم جميع الفرق المسؤولة عن انتزاع وزرع الأعضاء.

وأضاف بن بوزيد، أن الأمر الذي من شأنه “إعطاء بصيص أمل لمئات المرضى وعائلاتهم الذين ينتظرون الخروج من دائرة المعاناة”.

وأشار الوزير، لإعداد وإطلاق السجل الوطني للرفض، تجسيداً لقانون الصحة، مردفا “هذا الإنجاز سيسهل للمهنيين عملية تحديد المتبرعين الميتين دماغياً”.

وأعلن الوزير أن المصالح سجّلت 94 عملية زرع كلّى من جانفي 2021، إلى يومنا هذا مقابل 91 عملية بـ2020.

بالإضافة إلى 60 عملية زرع في الثلاثي الأول للسنة الجارية مقابل 315 عملية في 2020 فيما يخض زراعة الخلايا الجذعية.

وتحدث الوزير عن إعادة بعث وتجسيد ميداني لمشروع انتزاع وزرع القرنية في مستشفى مصطفى باشا الذي سيُلبي جانب من الطلب.

كما سيساهم –يضيف بن بوزيد-، في تخفيف فاتورة الاستيراد.