وزير الصحة: الجزائر حققت تقدّما كبیرا في مكافحة السيدا

أشرف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الخميس، على فعاليات إحياء اليوم العالمي للسيدا، تحت موضوع “لندفع من أجل المساواة” وشعار “لنكافح عدم المساواة لإنھاء السیدا”.

وحسب بيان للوزارة، حضر الفعاليات، المنسّق المقیم لمنظمة الأمم المتحدة وممثل المنظمة العالمية للصحة. وممثلة برنامج الامم المتحدة الانمائي.

وكذا أعضاء اللجنة الوطنیة للوقایة ومكافحة فیروس نقص المناعة البشریة / الایدز السیدا و إطارات من الإدارة المركزية.

وعبّر وزير الصحة، عن سروره بالإشراف على إحياء فعاليات اليوم العالمي للسیدا الذي یصادف الفاتح من دیسمبر من كل سنة.

مؤكّدا على أھمیة ولوج الجمیع إلى خدمات العلاج والوقایة من ھذا الداء دون تمیّیز مع تحسین نوعیة حیاة الأشخاص المصابین بفیروس نقص المناعة المكتسبة والقضاء علیه باعتباره مشكل للصحة العمومیة.

كما سلّط وزير الصحة، الضوء على نوعیة الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة السیدا، والتي مكنّت بلدنا الجزائر من إحراز تقدّم كبیر في ھذا المجال.

كما تقدم الوزير بالشكر إلى المنسّق المقیم لمنظمة الأمم المتحدة، ومن خلاله إلى الشركاء في وكالات منظمة الأمم المتحدة. والمنظمة العالمیة للصحة و لیونیسیف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة الدولیة للھجرة، على مساھمتھم القیّمة في تنفیذ المخطط الوطني الاستراتیجي.

مغتنما الفرصة لتقديم الشكر أيضا، إلى أعضاء اللجنة الوطنیة للوقایة ومكافحة السیدا على نوعیة العمل المنجز.

كما أشار الوزير، إلى أن الھدف العام لھذا الیوم العالمي یندرج في التسریع في الإستجابة للقضاء على السیدا بحلول عام 2030. مع التركیز على الحصول على العلاج العادل و ذو نوعیة، مع احترام الحق في الصحة للجمیع.

مضيفا أن هذه الإرادة السیاسیة ترجمت من خلال تجنید كامل للحكومة وجمیع المتدخلین لا سیما، المجتمع المدني. في إطار متعدد القطاعات یسمح بضمان الوصول الشامل و المجاني لجمیع الخدمات بما في ذلك الكشف و العلاج.

وتابع الوزير، أن السلوكیات المعرضة لخطر التعرض لفیروس نقص المناعة المكتسبةومستوى استخدام وسائل الحمایة وتعاطي المخدرات بالحقن وظواھر الھجرة، كلّھا عوامل ضعف یجب أخذھا بعین الإعتبار و التي تتطلّب یقظة أكثر.

وذكر الوزير الأھداف ذات الأولویة التي كرستھا الجزائـر وهي:

التسریع بحمایة المجموعات الأكثر ضعفا أمام خطر الإصابة بفیروس نقص المناعة المكتسبة. والقضاء على انتقال فیروس نقص المناعة المكتسبة من الأم إلى الطفل.

تعزیـز أنشطة الوقایة والكشف والعلاج والرعایة. ومرافقة الأشخاص المصابین بفیروس نقص المناعة المكتسبة بدعم من المجتمع المدني.

وأوضح وزير الصحة، أن تنفیذ المخطط الوطني الاستراتیجي 2020-2024، يندرج ضمن جمیع الالتزامات التي قطعتھا الجزائر. ویھدف إلى تحسین الاستجابة الوطنیة، بالنظر للصورة الوبائیة ودینامیكیة الوباء.

ولھذا السبب كان هذا اليوم فرصة سانحة للتعبير عن رغبة الوزارة في مواصلة إلتزامها قصد رفع ھذا التحدّي. وھذا ما تؤكّده مختلف الأعمال التي أنجزت و التي یتم تعزیـزھا.

كما أثنى الوزير، على الجھود التي نفذّت بكثیر من الالتزام من طرف جمیع الفاعلین خلال جائحة كوفید-19، عبر مختلف التدخلات والأنشطة الوقائیة الجواریة للفئات الضعیفة المعرضة بشدة لخطر الإصابة بفیروس نقص المناعة المكتسبة.