وزير الصحة: الجزائر شهدت “قفزة نوعية” مؤخرا في الوقاية من السرطان

جدد وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، التزام السلطات العليا للبلاد بمكافحة سرطان الثدي. مذكرا أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد جعل من هذه المسألة “أولوية وطنية قصوى”.

كما أشار وزير الصحة إلى أن “هذا التوجيه السامي ليس مجرد قرار، بل هو إعلان عن تعبئة شاملة لضمان تكفل صحي متكامل وعصري بكل المرضى”.

وذكر في هذا السياق أن الجزائر شهدت خلال السنوات الأخيرة “قفزة نوعية” في مجال الوقاية من هذا المرض والتكفل بالمصابين. مشيرا على وجه الخصوص إلى إنشاء “شبكة وطنية متكاملة تضم 18 مركزا لمكافحة السرطان عبر مختلف ولايات الوطن. ومجهزة بأحدث المعدات الطبية والعلاجية الحديثة”.

ولفت الوزير إلى أن الجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال، والتي لا تتوقف -كما قال- “عند العلاج فحسب، بل تتجاوزها إلى الوقاية والكشف المبكر. من خلال إنشاء مراكز متخصصة، على غرار مركز بسكرة الذي دخل حيز الخدمة. على أن تعمم العملية تدريجيا على باقي ولايات الوطن”.