وزير الصحة: الجزائر ضمنت 20 بالمائة من لقاح كورونا

صرح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد أنه منذ تاريخ 6 أوت 2020 الجزائر ضمنت 20 بالمائة من اللقاح .

وخلال نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي قال الوزير والجزائر تسير في إطار ميكانيزم منظم رفقة 172 دولة أوما يعرف بـ كوفاكس

وأضاف الوزير أن تسير رفقة منظمة الصحة العالمية والامم المتحدة وكذاعدة منظمات دولية

وأشار بن بوزيد أن هناك دول غنية دفعت أموال حتى يتم توفير 2 مليار جرعة من لقاح كورونا في الثلاثي الاول من سنة 2021 لكل الدول.

كما كشف الوزير أن الممول الكبير لهذا اللقاح نجد كل من الملياردير بيل غيتس وكذا السعودية والإمارات وعدة دول.

وتابع الوزير في حوار خص به التلفزيون العمومي “الجزائر تتابع عن كثب كل التطورات حول اللقاح وكذا مراحل التلقيح عبر العالم.

وفي ذات السياق قال بن بوزيد قامت أن الجزائر قامت بمفاوضات أخرى حرة خارج كوفاكس لإقتناء اللقاح للمواطنين مع 6 مخابر منها صينية وروسية.