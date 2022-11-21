وزير الصحة: الجزائر ملتزمة بتنفيذ المخطط الوطني لمكافحة مضادات الميكروبات

كشف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، عن إلتزام الجزائر بمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات من خلال تنفيذ مخطط عمل وطني.

وأشار وزير الصحة، بمناسبة إفتتاح يوم دراسي لإحياء اليوم الوطني لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، أن الجزائر تؤكد من جديد شأنها شأن البلدان الأخرى إلتزامها من خلال تنفيذ مخطط العمل الوطني بمكافحة هذه المضادات. سيما من خلال الإبقاء على الإحتفاء بهذا اليوم الوطني الذي أضفى الطابع المؤسساتي عليه.

كما أضاف وزير الصحة، أن مسألة مقاومة المضادات الحيوية شكّلت أحد أخطر التهديدات للصحة العالمية والأمن الغذائي والتنمية المستدامة. ولم تسلم الجزائر من هذا المشكل حيث يعتبر هذا اليوم فرصة للتذكير بالجهود المبذولة والتقدم المحقق.

أكد وزير الصحة، أن الهدف الأول لعمل المخطط الوطني، هو التعريف بمشكل مقاومة مضادات الميكروبات لدى عامة الناس. ومهنيي الصحة الإنسانية والحيوانية وتوعيتهم بعواقبها. مبرزا أهمية مشاركة الجزائر في النظام العالمي لمراقبة مقاومة مضادات الميكروبات من خلال الشبكة الوطنية لمراقبة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية ومعهد باستور الجزائر كمختبر مرجعي والذي يجب تعزيزه. ومراقبة ومتابعة هذه المقاومة لمضادات الميكروبات عند الحيوانات من خلال الجهاز الذي وضعته وزارة الفلاحة.

كما أضاف وزير الصحة، أن الإستخدام المناسب لمضادات الميكروبات يتطلب أن يتم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية بطريقة عملية في المؤسسات الصحية. مع وضع أعمال ذات الأولوية للتحكم في استهلاك مضادات الميكروبات. بالأخص المضادات الحيوية ومقاومة البكتيريا.

كما أنه ومن المهم حاليا التوفر على معطيات حول إستهلاك مضادات الميكروبات. وللقيام بذلك، قامت المديرية العامة للصيدلة بإنشاء إطار تنظيمي من خلال إنشاء لجنة وطنية متعددة الإختصاصات مكلفة بمراقبة إستهلاك مضادات الميكروبات. مشيرا في هذا السياق أن اللجنة ستعمل بتعاون وطيد مع شبكات مراقبة مقاومة مضادات الميكروبات. وستشارك في المصادقة على دليل العلاج.

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