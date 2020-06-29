وزير الصحة: الدولة ستتكفل بتوفير اللقاح مهما كلفها ثمنه في حالة إيجاده

قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد ان الدولة لن تدخر أي جهد لتوفير اللقاح ضد فيروس كورونا في حالة إيجاده.

وخلال زيارته للمستشفى الجامعي فرانس فانون بالبليدة قال بن بوزيد” لحد الآن لم تتمكن أي دولة من اكتشاف اللقاح.”

وأضاف الوزير انه “وفي حالة اكتشاف اللقاح ستبذل الدولة كل مجهوداتها لتوفيره للمواطن وأن الدولة ستتكفل بتوفير اللقاح مهما كلفها ثمنه.

وأشار الوزير أن هناك عدة دول تتسابق من أجل إيجاد اللقاح وقد قد يسلتزم المار من 18 إلى 30 شهر لإيجاد دواء لكورونا.

وفي ذات السياق شدد الوزير على ضرورة تكثيف الحملات التحسيسية لفائدة المواطنين، معتبرا إياها أمرا أساسيا.

كما قال بن بوزيد “لا نستطيع القيام بشيء إذا لم نكثف الحملات التحسيسية ولم نتلق المساعدة والمرافقة من طرف المجتمع”.

وإختتم وزير الصحة ”الجزائريون قلقون وهذا شيء عادي لأنه سجلنا وفيات وهو مصدر قلق“.