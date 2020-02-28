وزير الصحة: الرعية الإيطالي في صحة جيدة ولا إصابة جديدة بكورونا

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بوزيد، اليوم الجمعة، أن الرعية الإيطالي، الذي تم اكتشاف إصابته بفيروس كورونا، في صحة جيدة.

وخلال، قيام وزير الصحة، بزيارة الى مركز الاتصال، أفاد بأن الجزائر سجلت إلى غاية اليوم حالة واحدة مؤكدة بفيروس كورونا.

وأوضح بوزيد أن كل العمال الذين يشتغلون مع الرعية الايطالي المصاب بكورونا، قد تم عزلهم وهم في حالة حجر.

كما أكد وزير الصحة، أنه بالتنسيق مع الأمن وكل المصالح المعنية، تم التواصل مع كل ركاب الطائرة التي أقلت الرعية الايطالي.

وقد خضع ركاب الطائرة للفحوصات اللازمة، بالإضافة إلى الأشخاص المقيمين في نفس الفندق الذي أقام فيه المعني.

وأشار وزير الصحة، أن كل من تم فحصهم في حالة جيدة، مؤكدا عدم وجود أية حالات إصابة بالفيروس.

وقد استقبل الوزير شخصيا مكالمات المواطنين التي تمحورت على الخصوص حول طرق انتقال الفيروس وكيفية الوقاية منه.

كما قدم الوزير استفسارات للمواطنين الذين اتصلوا بهذا المركز الذي افتتح أمس الخميس من مختلف ولايات الوطن.