وزير الصحة الروسي: اللقاح ضد كورونا جاهز لإجراء الإختبار الثالث

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وزير الصحة الروسي: اللقاح ضد كورونا جاهز لإجراء الإختبار الثالث
بقلم أمينة داودي

أكد وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن مركز غاماليا قدم وثائق لإجراء تجارب ما بعد التسجيل للقاح ضد فيروس كورونا.
وقال وزير الصحة في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن مركز “غاماليا” يعمل الآن على إطلاق السلسلة الصناعية للقاح ومراقبة الجودة.
وذكر رئيس صندوق الاستثمار الروسي، كيريل دميترييف سابقا، أن الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة لشراء مليار جرعة من اللقاح الروسي.
و قال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، إن تصدير اللقاح إلى الخارج يمكن أن يبدأ في الربيع.


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