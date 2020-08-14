وزير الصحة الروسي.. قد ننشر بيانات أبحاث لقاح “سبوتنيك V” هذا الإثنين

كشف وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الجمعة، بأن أبحاث اختبارات لقاح “سبوتنيك V” ضدّ فيروس “كورونا” سيتم نشرها قريبا جدا.

وأكد موراشكو لوكالة “سبوتنيك” الإخبارية، بأن بيانات الاختبارات قبل السريرية والسريرية لقاح “سبوتنيك V” ستنشر كاملة بما فيها الدراسات، وقد يكون ذلك يوم الإثنين المقبل.

وردّ الوزير الروسي على الانتقادات الموجهة للقاح الجديد بالقول إنها مرتبطة بالحاجة لمعرفة التفاصيل والأبحاث التي أجريت قبل التوصل إلى اكتشاف أول لقاح ضدّ وباء “كورونا”.

وقال موراشكوا “الجميع لا يعلم بأنه تم إطلاق اللقاح من مركز سبق، وقام بتصنيع 6 منتجات أخرى بنفس التكنولوجيا”، كاشفا عن استمرار التجارب السريرة على اللقاح.

ومن جانبه، أعلن رئيس مركز “غامالي”، ألكسندر غينسبورغ، بأن عامل “الريزوس” RH لن يكون مهما عند التطعيم، مؤكدا بأن اللقاح الروسي يعمل وفق مبادئ مختلفة تماما.

للإشارة، فإن عامل “الريزوس” RH هو بروتين موروث موجود على سطح خلايا الدم الحمراء، فإن كان الدم يحتوي على البروتين يكون عامل RH موجب، وإن كان ينقصه البروتين يكون سالبا.

جدير بالذكر أن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديميترييف، كشف عن تلقي روسيا طلبات لشراء مليار جرعة من لقاح “سبوتنيك V” من أكثر من 20 دولة.