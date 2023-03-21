وزير الصحة السابق بوضياف عبد المالك أمام محكمة القطب الجزائي بسيدي امحمد

من المنتظر ان تفتح محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد اليوم ملف قضية فساد جديدة. توبع بها وزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف و (ع.م) مدير عام سابق بوزارة الصحة رفقة متهمين آخرين. من بينهم نجل وزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف.

و يتابع في هذه القضية بصفته والي ولاية وهران سابقا.

كما وجهت للمتهمين في ملف الحال تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه 01/06 .

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