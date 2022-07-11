‏وزير الصحة السعودي: نجاح الخطة الصحية للحج وخلوّه من التفشيات

أعلن وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل، عن نجاح خطط الحج الصحية لهذا العام، وخلّوه من أي تفشيات للأمراض أو مؤثرات على الصحة العامة.

وتلى الوزير، اليوم الإثنين، بيانا من مقر مستشفى منى الطوارئ قال فيه: “بفضلٍ من الله. ونتيجةً للدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين. يسرني أن أعلن عن نجاح خطط الحج الصحية لهذا العام 1443هـ. وخلوّه من أي تفشّيات أو مؤثرات على الصحة العامة. وهو بحمد الله انعكاس للتكامل بين جميع الجهات الحكومية والاستعداد المبكّر”.

وأضاف الوزير: “عملت في المنظومة الصحية أكثر من 230 منشأة صحية عبر جميع القطاعات الصحية. لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن، عبر نقاط طبية في قطار المشاعر وقطار الحرمين. وفي المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف، وفي كافة المشاعر المقدسة، ومختلف المنافذ”.

موضحا أن هذا جاء بهدف تقديم جميع الخدمات للرعاية الأولية. والخدمات الطبية التخصصية للحجاج والمعتمرين بأسهل الطرق وبفاعلية أكثر.

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