وزير الصحة: السماح بدخول الجزائريين وغيرهم ولكن وفق هذه الشروط

الوطني
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وزير الصحة: السماح بدخول الجزائريين وغيرهم ولكن وفق هذه الشروط
بقلم م . فيصل

كشف وزير الصحة والسكان إصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد عن إجراءات جديدة للسماح  بدخول الجزائريين وغيرهم إلى الوطن.

وأوضح الوزير أن اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا أوصت بالسماح بدخول الجزائريين وغيرهم ولكن وفق شروط وهي:

فرض “PCR” على الوافدين بمدة لا تزيد عن 36 ساعة.

إجراء تحاليل إضافية للوافدين عند وصولهم.

حجرا لـ10 أيام على عاتق المصابين بكورونا

إجراءات مشددة على الوافدين من مناطق تفشى الوباء.

وكان وزير الصحة قد صرح ان الوضعية الوبائية في الجزائر غير مقلقة وان الوضع الصحي الناجم عن الجائحة يعرف “حالة استقرار”


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