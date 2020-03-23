وزير الصحة: الشروع في إستخدام دواء خاص بوباء كورونا للحالات المؤكدة

اعلن وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد عن الشروع في استخدام دواء خاص ببوباء كورونا اساسه دواء منتج محليا ومستورد ايضا.

واوضح الوزير ان اللجنة العلمية قررت وضع بروتوكول علاج جديد لوباء كورونا ويتم وصفه للحالات المؤكدة بكورونا فيروس.

واكد الوزير ان الدواد متوفر بالكميات اللازمة كما تم تجنيد كل المؤسسات لمواجهة والحد من انتشار هذا الوباء العالمي.

وفي ذات السياق قال الوزير انه تم فتح 3 ملحقات لمعھد باستور خاصة بتحالیل الكشف عن فیروس كورونا.

هذا وقد دخلت ملحقة وھران الیوم حیز الخدمة، في حين ستدخل ملحقة قسنطینة في العمل يوم الأربعاء

بينما ملحقة ورقلة تدخل الخدمة الاربعااء المقبل .