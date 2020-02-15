وزير الصحة: العائدون من ووهان سيغادرون فندق الرايس غدا.. ولا إصابات بكورونا لحد الساعة

أكد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، أن العائدون من ووهان الصينية، سيغادرون فندق الرايس غدا.

وقال وزير الصحة، اليوم السبت، إنه لم يتم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في الجزائر لحد الآن.

وقد أجلت الجزائر، بتاريخ 2 فيفري، رعاياها المقيمين بمقاطعة ووهان الصينية، التي انتشر فيها فيروس كورونا.

وكان على متن الطائرة 31 جزائريا، أغلبهم طلبة، بالإضافة الى 10 تونسيين وثلاثة ليبيين وكذا أربعة موريتانيين.

وقد تم نقل الرعايا الجزائريين إلى فندق الرايس، لإخضاعهم للرقابة والتأكد من عدم حملهم لفيروس كورونا.

ومباشرة عقب عودة طائرة الجوية الجزائرية إلى أرض الوطن، تكفلت فرقة خاصة بتطهير الطائرة التي تنقل على متنها الرعايا الذين تم اجلاؤهم من ووهان.