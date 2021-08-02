وزير الصحة: العطلة ممنوعة على كل المؤسسات الصحية العمومية والخاصة

كشف وزير الصحة والسكان عبد الرحمن بن بوزيد، أنه “لا توجد عطلة لكل مؤسسات الصحة العمومية والخاصة. وأنها ملزمة بتأجيل عطلتها إلى غاية إستقرار الوضع الوبائي”

وجاء تصريح الوزير حول سؤال “لوأج” بخصوص المخابر واحتمال دخولها في عطل خلال الشهر الجاري، على هامش حملة التلقيح المنظمة من طرف وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

وكشف الوزير في سياق مغاير، أن القطاع إستورد المئات من مكثفات الأكسجين ومئات المحولات تم توزيعها عبر التراب الوطني. مشيرا الى برمجة استيراد 3000 مكثف اكسجين يومي 7 و10 أوت الجاري.

وحول وفرة اللقاحات، أشار الوزير، إلى أن الجرعات المتوفرة حاليا “كافية لتغطية الطلب في انتظار دخول اليوم أو غدا كميات هامة بأزيد من 8 ملايين جرعة من لقاحات استرازينكا وسينوفاك وسبوتنيك . لحصة شهر أوت. و5 ملايين جرعة مرتقبة لحصة شهر سبتمبر المقبل”.