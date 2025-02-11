وزير الصحة العماني يُشيد بالحضور القوي للجزائر عربيا وعالميا

إلتقى وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، صباح اليوم الثلاثاء، بنظيره العماني الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي، حيث نوه الطرف العماني بالحضور القوي للجزائر عربيا وعالميا في مجال الصحة وصناعة الأدوية.

وحسب بيان للوزارة، بحث الطرفان أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيزه خاصة في المجال الصحي.

حيث أشاد وزير الصحة العماني بالمستوى الكبير الذي وصل إليه قطاع الصحة في الجزائر. في ظل القفزة النوعية التي حققها بدليل الشراكة المقامة مع الكثير من الدول خاصة العربية.

مشيرا إلى أن مشاريع كثيرة يمكن القيام بها سواء في قطاع الخدمات الصحية أو غيرها.

كما أبرز وزير الصحة لسلطنة عمان حرص بلاده على تقوية أواصر التعاون مع الجزائر. تنفيذا لمخرجات لقاء القمة الذي جمع قائدي البلدين شهر أكتوبر الماضي.

مستعرضا مختلف مجالات التعاون والشراكة الممكن إقامتها بين البلدين سواء في قطاع الصحة أو صناعة الأدوية.

وفي هذا الإطار، نوه الطرف العماني بالحضور القوي للجزائر عربيا وعالميا في هذا المجال. خاصة من خلال التكامل والتوافق الموجود بين القطاعين العمومي والخاص في مجال صناعة الأدوية وتقديم الخدمات الصحية. معتبرا أن هذا يعد محفزا هاما لإستقطاب الإستثمارات الأجنبية.

ومن جهته، أشاد وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، بمستوى علاقات الأخوة والتعاون والروابط التاريخية التي تجمع البلدين.

مؤكدا أن آفاق التعاون الثنائي تحمل الكثير من الفرص التي يمكن الإجتماع حولها. سواء ما تعلق الأمر بتبادل الخبرات في مجالات عدة على غرار مجال زرع الكلى وكذا التكوين وتبادل المعارف في مجال الانتاج الصيدلاني.

بالإضافة إلى إقامة برامج وعمليات توأمة بين المستشفيات الجزائرية ونظيرتها من سلطنة عمان. مشددا على أهمية توسيع مجالات التعاون والشراكة بين الدول العربية.

هذا وجاء هذا اللقاء، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد وزاري من دولة سلطنة عمان إلى الجزائر.