وزير الصحة: العودة إلى الحجر الصحي في هذه الحالة

حذر وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الأحد، من عودة ارتفاع اصابات فيروس كورونا بالبلاد، كما تحدث عن إمكانية العودة للحجر الصحي.

وقال الوزير، في كلمة له على هامش مؤتمر الجزائر للاستثمار، إن مصالحه متخوفة من عودة ارتفاع الاصابات، بالرغم من قيامهم بالتحضير لها، من توفير الأكسجين والأدوية والطاقم الطبي.

وبخصوص إمكانية العودة للحجر الصحي، أوضح الوزير أن العودة للحجر أمر سيادي. مشيرا إلى أنه وفي حالة عودة ارتفاع الاصابات بالفيروس التاجي، ستقدم المصالح الصحية تقريرا للسلطات العليا حول الوضع لتفادي الأسوء.

وحذر بن بوزيد، من عودة ارتفاع الاصابات، في ظل رفض المواطنين، تلقي اللقاح، وكذا التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية.

وأورد الوزير، أن مصالحه تترصد الموجة الرابعة حاليا، ولا تستبعد ارتفاع الاصابات مجددا.

أما بالنسبة لمخزون اللقاح، قال بن بوزيد، أن كل دواء لديه تاريخ انتهاء الصلاحية، وفي ظل رفض المواطنين أخذ اللقاح، قامت الوزارة بتأجيل استيراد جرعات أخرى من اللقاح.

ودعا الوزير، المواطنين، لتلقي اللقاح، مؤكدا أن هذا هو الوقت المناسب لذلك، مشيرا إلى أن نسبة التلقيح ضئيلة جدا ولا تبشر بالخير.

وحول أنواع اللقاحات المتوفرة، كشف المسؤول الأول عن القطاع الصحي، أن الجزائر تتوفر على 5 أنواع من اللقاحات وكلها فعالة.

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