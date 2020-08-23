وزير الصحة الفرنسي: فيروس كورونا ينتشر بوتيرة أكبر بين الأشخاص دون سن الأربعين

قال وزير الصحة الفرنسي، إن فيروس كورونا ينتشر بين الفرنسيين دون سن الأربعين بمعدل يتجاوز أربع أمثال انتشاره بين كبار السن فوق 65 عاما.

وأوضح الوزير أوليفييه فيران في مقابلة مع صحيفة “جورنال دي ديمونش” نشرت اليوم الأحد، نحن في موقف محفوف بالمخاطر.. فيروس كورونا ينتشر بين الفرنسيين دون سن الأربعين بمعدل يتجاوز أربع أمثال انتشاره بين كبار السن فوق 65 عاما”.

وحذّر الوزير من أن الأضرار الناتجة عن العدوى في ازدياد بين المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة، مستبعدا في ذات السياق فرض إجراءات عزل عام شاملة مجددا في البلاد لمحاربة انتشار المرض، لكنه قال إنه من الممكن إتخاذ إجراءات محلية في ظل إزدياد حالات الإصابة في فرنسا ومناطق أخرى.

وأكد الوزير: هذا ليس إستثناء فرنسيا، إنه نظام أوروبي”.

وذكر الوزير أن عددا كبيرا من المصابين صغار السن لم تظهر عليهم أعراض، أو عانوا من مضاعفات محدودة.

وسجلت فرنسا 3602 حالة إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة أمس السبت، وكان عدد حالات الإصابة اليومية وصل قبل أيام إلى أعلى مستوياته منذ رفع القيود.