وزير الصحة الفرنسي يحذر من تناول هذا الدواء من أجل كورونا

أخبار العالم
  • -
  • 0
وزير الصحة الفرنسي يحذر من تناول هذا الدواء من أجل كورونا
بقلم نادية بن طاهر

حذّر وزير الصحة الفرنسي، اولفييه فيران، من تناول مضادات الالتهاب لأجل وقف أعراض فيروس كورونا.

وغرد الوزير على صفحته بتويتر قائلا: “يمكن أن يكون تناول الأدوية المضادة للالتهابات كالإيبوبروفين والكورتيزون وغيرها، عاملاً في تفاقم العدوى، إذا أصبت بالحمى الحرورية ، فتناول الباراسيتامول”.

وأضاف الوزير: “إذا كنت استخدمت بالفعل أدوية مضادة للالتهابات، أو كنت في شك، فاطلب من طبيبك النصيحة”.

هذا وأعلن مدير عام شؤون الصحة الفرنسي، جيروم سالامون، اليوم الاثنين، أن الوضع في فرنسا جراء انتشار فيروس كورونا المستجد “مقلق جدا” و”يتدهور بسرعة كبيرة”.

وعبر ذات المتحدث، عن خوفه من وضع تصل فيه المستشفيات إلى قدرتها الأعظمية للاستيعاب.

ووصلت عدد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا إلى 5400 أمس الأحد بعد أن كان 3870 قبل يومين من ذلك.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=790661

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com