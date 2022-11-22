وزير الصحة: القانون الأساسي لمستخدمي القطاع في مرحلته النهائية

كشف وزير الصحة عبد الحق سايحي، بأن القانون الأساسي لمستخدمي القطاع يوجد في مرحلته النهائية.

وقال وزير الصحة في تصريح صحفي على هامش زيارة تفقد لولاية بومرداس، أن مطالب مستخدمي ونقابات القطاع تم مناقشتها في إطار التشاور. مما يمكن من التكفل بكل إنشغالات مستخدمي قطاع الصحة. مؤكدا بأن ورقة الطريق التي أعدت في المجال بالإعتماد على الحوار مع النقابات ومستخدمي القطاع هي الإطار الأمثل للتكفل بكل طلبات مستخدمي القطاع مهما كانت رتبهم. لأن الحوار هو الأداة الأساسية لحل كل المشاكل.

كما لفت الوزير إلى أن أشغال إنجاز مستشفى 240 سرير بمدينة بومرداس تعرف تقدما ملحوظا. وسيتم تسليمه بعد 6 أو 8 أشهر من الآن. مشيرا إلى أنه تم إسداء تعليمات لمنح مصلحة الإستعجالات بهذا المستشفى أهمية خاصة و جعلها مستقلة عن باقي المصالح مع ضرورة التسيير الرقمي لهذه المصلحة و للمستشفى ككل.

و في سياق آخر، قال وزير الصحة بأن دائرته الوزارية شرعت في رقمنة كل القطاع خاصة منها المؤسسات الإستشفائية. حيث يتم من خلالها التكفل بشكل رقمي بالتسيير و بالمريض من كل الجوانب. مضيفا بأنه تم بولاية البليدة على سبيل المثال رقمنة كل مؤسساتها الإستشفائية. كما أن العمل جار لتعميم العملية على مستوى كل مرافق و منشأة القطاع عبر الوطن.

كما أوضح أن الهدف الأساسي من هذه العملية هو التخفيف على المستشفيات من أجل السماح للطبيب أو لمصلحة الإستعجالات بفرز خطورة المرض. أو الإصابة لتسهيل عمليات التكفل و تمكين الطبيب من متابعة مرضاه بشكل سهل و سريع. إلى جانب إعفاء المريض من حمل ملفه الطبي الورقي الثقيل في كل مرة يذهب فيها إلى المستشفى أو عند تغيير موقع سكناه أو ولايته.

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