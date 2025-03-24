وزير الصحة: القضاء على داء السل في الجزائر التزام ثابت للدولة

كشف وزير الصحة عبد الحق سايحي، أن القضاء على السل الرئوي في الجزائر إلتزام ثابت للدولة. مشيرا إلى تسجيل إنخفاض كبير في عدد حالات الإصابة بهذا الداء بالجزائر.

وخلال إشرافه على فعاليات إحياء اليوم العالمي لمكافحة داء السل، المصادف لـ 24 مارس من كل سنة. أوضح وزير الصحة أن تجسيد الإلتزام بالقضاء على مرض السل بالجزائر يرتكز على عدة محاور. من بينها تعزيز نظام المراقبة وتحسين تشخيص هذا الداء باستخدام أدوات مبتكرة. كما يجري التصدي لهذا الداء من خلال التكفل الأمثل بالمرضى. وتوفير الأدوية المضادة للسل وكذا ترقية البحث في هذا المجال.

وأكد وزير الصحة تسجيل إنخفاض كبير في حالات الإصابة بمرض السل الرئوي المعدي. بتسجيل أقل من 10 حالات لكل 100.000 نسمة. كما أبرز أن إحياء اليوم العالمي لمكافحة داء السل الذي ينظم هذه السنة في الجزائر تحت شعار “دعونا نلتزم العمل معا للقضاء على داء السل”. يشكل فرصة لفهم معمق لهذا الداء والمشاكل المرتبطة به. مع تعبئة مهنيي الصحة وتوعية السكان بالأثر المدمر لهذا الداء على الصحة.

وبعد أن أشار إلى أن إحياء هذا اليوم يعد أيضا سانحة لتسليط الضوء على الجهود العالمية والوطنية المبذولة في إطار أهداف التنمية المستدامة للقضاء على داء السل بحلول عام 2030. لفت سايحي إلى أن أكثر من 4100 شخص يفقد حياته يوميا جراء هذا المرض على المستوى العالمي.

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