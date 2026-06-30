وزير الصحة: القطاع يشهد مرحلة مهمة من التحديث والعصرنة ترتكز على الرقمنة

كشف وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، أن التفتيش في الصحة العمومية يعد من الركائز الأساسية لضمان حسن سير المؤسسات الصحية، وتعزيز الحوكمة، وترسيخ ثقافة الجودة وسلامة المرضى.

وأشار الوزير خلال إشرافه بالمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة بالمرسى. على مراسم تخرج الدفعة الثالثة من الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية، المتكونة من 44 متخرجا من الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان. إلى أن دور المفتشين لا يقتصر على الرقابة والتأكد من احترام القوانين والتنظيمات. بل يمتد أيضا إلى التقييم والمرافقة والتوجيه، واقتراح الحلول الكفيلة بتحسين الأداء ودعم مسار التحسين المستمر داخل المؤسسات الصحية.

كما أبرز وزير الصحة، أن قطاع الصحة يشهد مرحلة مهمة من التحديث والعصرنة، ترتكز على الرقمنة، وتحسين الحوكمة، وتطوير الموارد البشرية، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية. مؤكدا أن تحقيق هذه الأهداف يستوجب الاعتماد على كفاءات مؤهلة تمتلك الرؤية والخبرة والقدرة على المرافقة والتقييم والمتابعة.

وفي هذا السياق، جدد وزير الصحة التزام القطاع بمواصلة الاستثمار في التكوين المتخصص والمستمر. باعتباره ركيزة أساسية لتطوير الأداء، ورفع كفاءة الموارد البشرية. وتعزيز الإحترافية في مختلف أسلاك ومهن الصحة، بما يواكب تطور المنظومة الصحية ويستجيب لمتطلبات تحسين الخدمة العمومية.

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