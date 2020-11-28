وزير الصحة: الكواشف السريعة لكورونا سعرها أقل بـ10 مرات من PCR

أكد وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، إن سعر الكواشف السريعة لكورونا والتي ستدخل إلى الجزائر قريبا، أقل بـ10 مرات من فحص PCR.

وأورد الوزير، في تصريح على هامش زيارته إلى ولاية بومدراس، إن هذه الكواشف تقدم النتيجة في مدة تتراوح بين ربع ونص ساعة.

مؤكدا إن استعمال هذه الكواشف، لا يحتاج إلى مخبر، ويستطيع المريض استخدامها في أي مكان.

وأشار بن بوزيد، إلى أنه لا يمكن القيام بكشف للمريض، من دون أن تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس التاجي.

وبالنسبة لفحص “السكانار”، أوضح وزير الصحة إن نتيجته غير مضمونة، خاصة بالتزامن مع فصل البرودة، أين تنتشر الأنفلونزا الموسمية، وبالتالي فإنه من الصعب التعرف على فيروس كورونا.