وزير الصحة: اللقاح ضد كورونا سيكون “مجانيًا حتمًا للجميع”.. و”لم يتم إتخاذ القرار النهائي بعد!”

اكد وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد ان أن اللقاح ضد فيروس كورونا سيكون “مجانيًا حتمًا للجميع”.

وأوضح الوزير اليوم من العاصمة قائلا “أنا لا أتدخل في قرارات سيادية، فلطالما كانت الصحة مجانا في الجزائر، فلماذا تريدون أن يدفع المواطنون ثمن الخطر؟”.

وعلى هامش لقاء افتراضي جرى بمقر الوزارة قال الوزير “إن اللقاح ضد كوفيد-19 سيكون بالضرورة مجانيًا لجميع فئات السكان”.

وفي ذات السياق قال الوزير أن اختيار اللقاح وموعده يقع ضمن اختصاص رئيس الجمهورية أورئيس الوزراء”.

وأشار بن بوزيد انه في الوقت الحالي، “لم يتم اتخاذ القرار النهائي بعد!”.

بينما كشف الوزير إلى قيام الوزارة بتصنيف معايير الجودة والسعر قائلا:”قمنا حتى الآن، بعمل لتصنيف معايير الجودة والسعر وما إلى ذلك، من بين اللقاحات الأكثر تقدمًا.

ومن باب الإحتراز قال الوزير “ربما في غضون أيام قليلة، سيعطي إحدى اللقاحات نتائج أفضل من الأخرى”.

ليكشف الوزير عن نحو 321 مبادرة بحثية للقاحات في العالم حتى الآن .

وجرى اليوم لقاء افتراضي جرى بمقر الوزارة حول موضوع “الاستفادة العادلة من اللقاحات ضد كوفيد-19 في إفريقيا”.

اللقاء خضره الذي دام يومين، كل من الوزير المنتدب لإصلاح المستشفيات الأستاذ إسماعيل مصباح وممثل عن وزير المالية.