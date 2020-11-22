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وزير الصحة: اللقاح متوفر.. وسنتعاون مع الجيش الوطني لتلقيح البدو الرحل من الأنفلونزا الموسمية

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وزير الصحة: اللقاح متوفر.. وسنتعاون مع الجيش الوطني لتلقيح البدو الرحل من الأنفلونزا الموسمية
بقلم أمينة داودي

كشف وزير الصحة والسكان عبد الرحمن بن بوزيد، أنه تم الإنطلاق رسميا في الحملة الوطنية من الإنفلونزا الموسمية.

وقال وزير الصحة على هامش انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح، أن التلقيح سيستهدف الأشخاص المسنين أكثر من 65 سنة ولديهم أمراض مزمنة.

وأضاف الوزير، أن الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا ستستهدف كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة بالدرجة الأولى.

وقال الوزير، أن اللقاح سيستهدف كافة المناطق، خاصة في مناطق الظل بالتعاون مع الجيش الشعبي الوطني.

وأكد بن بوزيد، أن اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية متوفر، وفي حال تم تسجيل نقص سيتم إقتناؤه


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