وزير الصحة: المحتاج للأكسجين فقط من يدخل المستشفى.. وقلقون من نقصه

قال وزير الصحة والسكان، عبد الرحمن بن بوزيد، أن الأشخاص الذين يعانون من نقص في الأكسجين هم فقط من يتم إستشفائهم داخل المستشفيات من أجل تقديم لهم كل الإسعافات والأكسجين. مضيفا أن المصابين بأعراض عادية يوصف لهم دواء ويبقون في المنزل.

وأضاف الوزير خلال إستضافته في اليوم المفتوح الذي خصصه التلفزيون الجزائري، أن الأمر المقلق حاليا هو نقص الأكسجين في المستشفيات وليس غياب الأسرة. لأن كل شخص موجود بالمستشفى هو بحالة إلى أكسجين. خاصة إذا كانت نسبة الأكسجين في الجسم أقل من 88 بالمائة.

وأشار في ذات السياق، إلى أن الأكسجين ليس من إختصاص الوزارة لأنه ينتجه منتجين ونقوم بإقتنائه. مضيفا أن هناك 5 آلاف مريض بالمستشفى كلهم بحاجة إلى الأكسجين. كاشفا أن هناك تخوف من نقص في هذه المادة الضرورية.

وأعلن بن بوزيد أنه سيعقد لقاء اليوم مع منتجي الأكسجين للإطلاع على الوضعية عندهم. خاصة مع الإرتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا. والحاجة إلى الأكسجين.