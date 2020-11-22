وزير الصحة: المدارس ستبقى مفتوحة.. وتشديد الإجراءات يكون حسب الوضعية الوبائية

كشف وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد أنه لا يمكن التضحية بمستقبل التلاميذ، وقرار الإبقاء على المدارس مفتوحة يبقى قائما.

واضاف وزير الصحة على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أن غلق المدارس يكون إلا في بعض الحالات الاستثنائية التي تستدعي الغلق.

وكشف الوزير، أن المدرسة لن تكون مصدرا لانتشار الوباء إذا تم احترام البروتوكول الصحي والتدابير الوقائية من قبل الجميع.

وأوضح بن بوزيد، ان أرقام الإصابات المرتفعة تستدعي القلق ، لكن التحرك وتشديد الاجراءات سيكون حسب الوضعية الوبائية في كل منطقة.

ودعا ذات المتحدث، إلى ضرورة مواصلة التعبئة والتجند لمواجهة الوباء من خلال توفير أسرة كافية ومخزونات مريحة من الأدوية.