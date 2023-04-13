وزير الصحة.. المشوار الذي قامت به الجزائر منذ الاستقلال جاء بفضل الإصلاحات

قال وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الخميس، إن المشوار الذي قامت به الجزائر منذ الاستقلال، جاءت بفضل الإصلاحات.

كما أوضح، وزير الصحة، أن الإصلاحات مست التنمية الاجتماعية والاقتصادية. والجهود المبذولة في مجال الصحة من خلال إقرار مجانية العلاج والشمولية والمواساة في الحصول عليه.

في حين، أشار الوزير، أن هذه الإصلاحات، مكنت من توفير أكثر من 700 هيكل صحي منتشر عبر كافة التراب الوطني. الأمر الذي أدى بدوره إلى تسجيل تطور ملحوظ في متوسط العمر المتوقع للفرد وهو 78 سنة حاليا. وكذا القضاء على العديد من الأمراض.

كما حرص سايحي، على التأكيد أن هذه النتائج الإيجابية المسجلة كانت نتاج الجهود التي تبذلها الدولة. “من خلال رصد الاعتمادات المالية اللازمة لإقامة نظام صحي يقدم خدمات ذات نوعية”. مبرزا الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية للقطاع من خلال حرصه على ضمان التكفل الجيد بالمريض. وتمكينه من الوصول الشامل إلى جميع الخدمات الصحية. وهو الأمر الذي سيعزز بشكل أكبر من خلال اعتماد برنامج العمل من أجل المريض(PAM ) بمحاوره الـ 7. من خلال إعادة بعث برامج الوقاية والعلاج، ضمان التكوين، التكفل بجميع احتياجات مستخدمي الصحة بكل فئاتهم. وإنشاء أقطاب صحية جديدة، اعتماد نظام التسيير العملي للمستشفيات و غيرها.

وقال سايحي، إن هذا اليوم يعد فرصة لإعادة التأكيد رسميا على رغبة الجزائـر. في التركيز بشكل أكبر على جمع كافة الوسائل الممكنة للتكفل بكل المشاريع بحلول العام 2030. خاصة ما تعلق منها بالمشاريع المتعلقة بإنشاء مستشفيات متخصصة.

وأشرف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، صباح اليوم الخميس، بمدرج الوزارة، على افتتاح فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للصحة المنظم هذه السنة تحت شعار “الصحة للجميع”. وذلك بحضور كل من المنسق المقيم لمنظمة الصحة العالمية، ممثلو منظمات الأمم المتحدة، خبراء صحيون. بالإضافة إلى إطارات الإدارة المركزية.