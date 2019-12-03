وزير الصحة: الملف الطبي الإلكتروني سيُجسّد بداية السنة الجديدة

الوطني
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وزير الصحة: الملف الطبي الإلكتروني سيُجسّد بداية السنة الجديدة
بقلم أمينة داودي

كشف وزير الصحة والسكان محمد ميراوي، أن الملف الطبي الإلكتروني سيكون مجسدا بداية من السنة المقبلة.

وأضاف الوزير خلال لقاء تقييمي مع مدراء الصحة اليوم الثلاثاء، أن الملف سيسمح بأن تكون هناك نظرة علمية في المجال.

وأفاد الوزير، أن الملف الإلكتروني سيسمح بترشيد النفقات في الصيدلانية وتسيير مواعيد المرضى ومتابعتهم على مستوى المؤسسات الإستشفائية.
وكشف أيضا، أن مخزون الصيدلية المركزية للأدوية يكفي لـ 6 أشهر و60 بالمائة من الميزانية والمبيعات مخصصة لمرضى السرطان.
من جهته قال مدير المالية بوزارة الصحة محمد بلعيد، أن 83 مليار دينار قيمة ديون المواد الصيدلانية والأدوية بالمؤسسات الصحية.


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