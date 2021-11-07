وزير الصحة: الموجة الثالثة أدخلت 10 آلاف مصاب إلى المستشفيات

كشف وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، إن الموجة الثالثة من الفيروس التاجي في الجزائر، أدخلت 10 آلاف مصاب للمستشفيات.

وأكد الوزير في كلمة له خلال اليوم الثاني من مؤتمر الجزائر للإستثمار، أن الأطباء والمختصين، قاموا بعمل جبار من أجل إحتواء الوباء، منذ ظهور أولى الإصابة بالجزائر.

وقال الوزير، أن الوباء إنتشر في معظم الولايات، بعد شهرين من ظهور الفيروس بالجزائر، بإستثناء ولايات الجنوب الجزائري أين تم تسجيل إصابات معدودة.

وأوضح بن بوزيد، إن ذروة الوباء في الموجة الأولى بلغت 672 إصابة وفي الموجة الثانية 1133 إصابة، أما في الموجة الثالثة فقد بلغت 1937 إصابة.

مشيرا إلى تسجيل 5 إصابات بالفيروس في كل 100 تحليل “pcr”، إلى غاية 31 أكتوبر 2021.

وأورد الوزير، أن أكثر الإصابات بالفيروس تم تسجيلها بولايتي العاصمة والبليدة. فيما لم يتم تسجيل عدد كبير من الإصابات في الولايات التي تقل فيها كثافة السكان.

مشيرا إلى أن وفيات فيروس كورونا عند الرجال أكثر بقليل من النساء، فيما يكون العمال والمتنقلين أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

وتابع ذات المسؤول، أن عدد مخابر الكشف عن فيروس كورونا بلغ 130 مخبرا عبر جميع ولايات الوطن.

وفي ذات السياق، كشف الوزير، أنه وخلال الموجة الأولى من الوباء كان 11233 مصابا يتواجدون بالمستشفيات، لأن ماهية الوباء كانت غامضة.

أما في الموجة الثانية، فقد تم استقبال المصابين بالأمراض المزمنة أو من كانوا في حالة خطيرة فقط في المستشفيات.

وأشار الوزير، إلى أن الموجة الثالثة كانت الأصعب والأقسى، بـ3500 مصاب تواجدوا بالمتشفيات منذ شهر جوان، لتقفز شهر جويلية إلى 5000 مصاب ثم 7000 ثم 10 آلاف مصاب.

وكشف وزير الصحة، أن ذروة الإصابات بلغت 16 ألف حالة في الموجة الثالثة ثم بدأت في النزول.

مشيرا إلى أن 40 بالمائة من أسرة الإنعاش إستعملت في الموجة الأولى من الوباء.

وزير الصحة: وصلنا لإنتاج 12333 قارورة أكسجين..

كشف وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أنه تم الوصول إلى إنتاج 12333 قارورة من الأكسجين الطبي، ومع ذلك لم نلبي إحتياجات المرضى.

كما قال بن بوزيد، أن تم إستخدام 1050 مكثف أكسجين بسعة 10 لتر بتاريخ 25 جويلية وكانت أعلى حصة . مشيرا إلى أنه خلال الموجة الثالثة كان كل مصاب بفيروس كورونا محتاج إلى 35 لتر من الأكسجين.

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