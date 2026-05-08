وزير الصحة الموريتاني يتعهد بتسوية مسألة تأخر تسجيل الأدوية الجزائرية

تعهد وزير الصحة الموريتاني، اتيام تيجان، بالتكفل بمسألة تأخر تسجيل الأدوية الجزائرية التابعة لمجمع “صيدال” لدى مصالح وزارة الصحة الموريتانية.

وجاء ذلك، خلال لقاء لسفير الجزائر لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، أمين صيد، رفقة إطارات وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، مع وزير الصحة الموريتاني، اتيام تيجان. بحضور بعثة من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الناشطين في مجالي الخدمات الصحية والإنتاج الصيدلاني.

وحسب بيان لوزارة التجارة الخارجية، شكل اللقاء فرصة للوقوف على مختلف الانشغالات المطروحة من طرف المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين. وبحث السبل الكفيلة بتسهيل ولوج المؤسسات الجزائرية إلى السوق الموريتانية. لاسيما في القطاعات المرتبطة بالتكفل الصحي، والإحالات الخارجية، والصناعة الصيدلانية. وتصنيع الأدوية، إلى جانب مجالات المختبرات والتجهيزات الطبية.

وخلال اللقاء، تم التطرق إلى مسألة تأخر تسجيل الأدوية الجزائرية التابعة لمجمع “صيدال” لدى مصالح وزارة الصحة الموريتانية. حيث تعهد وزير الصحة الموريتاني بالتكفل بهذا الملف والعمل على تسويته قبل نهاية الأسبوع القادم. بما يسمح بتسريع دخول المنتجات الصيدلانية الجزائرية إلى السوق الموريتانية.

كما قام وزير الصحة الموريتاني بتوجيه عدد من الشركات الناشئة الجزائرية الناشطة في مجال الخدمات الصحية والتكنولوجيا الطبية نحو الهيئات والمؤسسات الصحية المختصة في موريتانيا، بهدف ربط علاقات تعاون وشراكة معها.

وتم استعراض الإمكانات والخبرات التي تمتلكها المؤسسات الجزائرية الناشطة في القطاع الصحي. في ظل الحضور النوعي والمتزايد للمتعاملين الجزائريين ضمن فعاليات المعرض. بما يعكس الديناميكية الجديدة التي تعرفها العلاقات الاقتصادية الجزائرية-الموريتانية. والتوجه نحو تعزيز التعاون الثنائي في القطاعات ذات البعد الاستراتيجي.

ومن جهته، أكد سفير الجزائر لدى موريتانيا، أمين صيد، حرص السفارة الجزائرية على مواصلة مرافقة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين. وتذليل مختلف الصعوبات التي قد تواجههم. بما يسهم في تعزيز حضور المؤسسات الجزائرية بالسوق الموريتانية. خاصة في القطاعات الحيوية ذات القيمة المضافة، وعلى رأسها قطاع الصحة والخدمات الطبية.