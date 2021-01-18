وزير الصحة الموريتاني يُثمن عمل الفرق الطبية الجزائرية المتواجدة ببلاده

استقبل وزير الصحة الموريتاني، نذير ولد حامد، الوفد الجزائري، والذي أرسلته وزارة الصحة إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وحسب بيان لوزارة الصحة، فقد نوه الوزير الموريتاني بمستوى العلاقات التي تجمع البلدين.

كما ثمن ولد حامد، عمل الفرق الطبية الجزائرية المتواجدة بجمهورية موريطانيا منذ أكثر من 15 يوما، والتي تم توزيعها على 4 مستشفيات.

هذا وأرسلت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، فريقا متكونا من مدراء الادارة المركزية وخبراء إلى نواكشوط.

وجاء ذلك، في اطار تعزيز وتوسيع التعاون بين الدول الصديقة والشقيقة وبأمر من وزير الصحة.