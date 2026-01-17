وزير الصحة الهندي: الجزائر شريك مهم للهند وبوابة إلى أوروبا وإفريقيا

في خطوة لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الرعاية الصحية، قام وفد يضم 100 عضو يمثلون 65 شركة من مجلس ترويج صادرات الصناعات الصيدلانية الهندي بزيارة الجزائر حيث ترأس الزيارة راجا بانو المدير العام لـ Pharmexcil، ما يشكل محطة بارزة في العلاقات المتنامية بين الهند والجزائر، لا سيما في مجالات التجارة الصيدلانية، والتصنيع المحلي، والبحث السريري. وتهدف الزيارة إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون في قطاع الصناعات الصيدلانية

وخلال هذه الزيارة، أجرى الوفد مناقشات مثمرة مع مسؤولين حكوميين جزائريين، ومصنّعين محليين للأدوية. ومختلف الفاعلين في القطاع حيث تركزت المباحثات على فرص إنشاء مشاريع مشتركة لإنتاج أدوية. عالية الجودة وبأسعار معقولة في الجزائر وتصديرها إلى دول أخرى في إفريقيا وخارجها. وقد تجاوز عدد الشركات الجزائرية المشاركة 200 شركة، في مؤشر واضح على الاهتمام الكبير بهذا التعاون

وقال وزير الصحة ورعاية الأسرة ووزير الكيماويات والأسمدة الهندي، جي. بي. نادّا، في رسالته بهذه المناسبة. إن الجزائر شريك مهم للهند وبوابة إلى أوروبا وإفريقيا، وإن زيارة الوفد تؤكد مجدداً عمق الصداقة بين البلدين. والرغبة المشتركة في بناء شراكة متبادلة المنفعة في هذا القطاع

من جهته أكد سكرتير التجارة الهندي راجيش أغراوال، التزام الهند بدورها كشريك صيدلاني موثوق. يسهم في توفير الرعاية الصحية بأسعار ميسورة في مختلف أنحاء القارة الإفريقية. ولخص ريادة الهند الصيدلانية في ثلاثة محاور رئيسية: الحجم، والجودة، والقدرة على تحمل التكاليف. وأوضح أن الهند تُعرف بـ”صيدلية العالم” بفضل قدراتها الإنتاجية الضخمة.

سفيرة الهند لدى الجزائر: ملتزمون بالعمل مع الجزائر لتحقيق شراكة رابحة

وقالت السفيرة سواتي فيجاي كولكارني، سفيرة الهند لدى الجزائر، إن “هذه الزيارة تعكس تعمّق العلاقات. بين الهند والجزائر في مجال الصناعات الصيدلانية والرعاية الصحية. لقد كانت الهند دائماً في طليعة الدول التي توفر حلولاً صحية ميسورة التكلفة. على الصعيد العالمي، ونحن ملتزمون بالعمل مع شريكنا الرئيسي الجزائر لتحقيق شراكة رابحة للطرفين في هذا القطاع”. وأضافت أن قطاع الصناعات الصيدلانية في الهند تبلغ قيمته نحو 55 مليار دولار أمريكي. ويتميز بريادته في مجال الأدوية الجنيسة واللقاحات. وهنأت الجزائر على تموضعها لتصبح “صيدلية إفريقيا”.

وأعرب بوعرارة يونس مستشار وزير الصناعة الصيدلانية، عن أمله في إقامة شراكة استراتيجية بين الهند والجزائر. في قطاع الصناعات الصيدلانية، مؤكداً أن الجزائر تسعى للاستفادة من الخبرة والتكنولوجيا الهندية.

