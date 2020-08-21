وزير الصحة الهندي: لقاح كورونا قد يكون متاحا نهاية العام

أعلن وزير الصحة الهندي، هارش فاردان، أن لقاح كوفاكسين الهندي المحتمل لكورونا قد يكون متاحًا بحلول نهاية هذا العام.

وحسب الخبر الوارد بصحيفة time now news، أكد وزير الصحة الهندي أن فعالية اللقاحات المصنوعة في الهند، ستعرف عند الانتهاء من التجارب، ستعرف بحلول نهاية العام.

ووفقًا للوزير سيحتاج المرشحان الآخران من Bharat Biotech و Zydus Cadila إلى شهر إضافى على الأقل للإنتاج والتقديم التدريجي في السوق، مشيرا أيضًا أن اللقاحات قد تكون “جاهزة للاستخدام” بحلول الربع الأول من عام 2021 إذا نجحت التجارب.