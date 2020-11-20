وزير الصحة: الوباء هو عالمي وأصبح مشكل كبير على القطاع الصحي

قال وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أن الوباء أصبح مشكل كبير على القطاع الصحي،وهو وباء عالمي وليس في الجزائر

وأضاف الوزير لقناة “النهار” من خلال اليوم المفتوح،أن الوزارة تعقد إجتماعات يومية من أجل دراسة البروتوكولات الصحية.

وأشار الوزير إلى أن الوباء هو جائحة ووباء عالمي والفيروس ليس جزائري فقط.

وكشف ذات المتحدث، أن هناك عدة دراسات من اجل معرفة اللقاح ومن هو مقبول من قبل الخبراء ومنظمة الصحة من أجل شرائه.

وأضاف الوزير، أن إرتفاع عدد الإصابات عالمي والمشاكل عالمية ونحن في مواجهة هذا الوباء.

وذكر بن بوزيد، أن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الإصابات هو عدم إحترام التوصيات والإجراءات الوقائية.

كما شدد الوزير على ضرورة التباعد الجسدي لان العدوى هوائية وتنقل الفيروس، بالإضافة إلى غسل اليدين، إرتداء الكمامات.