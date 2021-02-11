وزير الصحة: الوزير الأوّل أمر بتخصيص ميزانية للتكفل بمستخدمي قطاع الصحة

قال وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أن الوزارة تقوم بتبسيط الإجراءات والوقوف على تنفيذ عدد من التدابير.

وأوضح بن بوزيد، أن الوزير الأول أمر بتخصيص ميزانية خاصة للتكفل بمهني ومستخدمي قطاع الصحة منذ سنة 2015.

وأوضح في ذات السياق، أن سنة 2021 ستعرف إجراءات مماثلة بالنسبة لمستخدمي قطاع الصحة.

وأشاد الوزير، خلال إشرافه على لقاء تقييمي حول الخدمات الصحية، أن قطاع الصحة إستفاد من 64 ألف و494 منصب مالي بالنسبة لمختلف الأسلاك.

كما أشاد بن بوزيد بالمجهودات التي قام بها عمال وأعوان قطاع الصحة في مجابهة كورونا.

وأكد بن بوزيد، أن مهمة وزارة الصحة هي التكفل بجميع الإحتياجات الصحية للمواطن وعرض الرعاية الصحية.

وأشار الوزير إلى أن الاختلالات الموجودة في القطاع هي بسبب ممارسات بعض المهنيين التي جعلت المواطن يفقد ثقته في الإدارة.

وشدد عل ضرورة تبسيط الاجراءات الادارية التي تعتبر من أولويات الحكومة لتعزيز الشفافية والتكفل الأمثل لانشغالات المواطنين.

وقال بن بوزيد، أن قطاع الصحة بدأ بتجسيد عدة اجراءات لمحاربة البيروقراطية واللامركزية، كما سيتم تحسين المرفق العام وتقديم التسهيلات الإدارية التي تخدم المنفعة العامة.

وأكد بن بوزيد، على ضرورة تحسين الاستقبال في المرفق العام للصحة من خلال تكوين المستخدمين الذين يمثلون الواجهة.

كما وضع القطاع خطة عمل مستقبلية ليكون في خدمة المواطن من خلال توطين العلاقة مع الادارة وتحسين الخدمات.