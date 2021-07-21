وزير الصحة: الوضعية الوبائية مقلقة والتلقيح هو الحل الوحيد

أكد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الأربعاء، أن مصالحه ستمضي في عملية التلقيح ضد كورونا، مشددا على أن التطعيم ضد الفيروس التاجي هو الحل الوحيد.

واعتبر المسؤول الأول عن القطاع الصحي في الجزائر، إن الوضعية الوبائية في البلاد مقلقة، داعيا المواطنين للتحلي باليقظة.

ويعقد وزير الصحة، في هذه الأثناء، لقاءً عن بعد، لفائدة مدراء القطاع، للوقوف على الاستعدادات والإجراءات لمكافحة فيروس كورونا.، خصوصا بعد الارتفاع الكبير في الإصابات الذي تعرفه الجزائر خلال الأيام الأخيرة.