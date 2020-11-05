وزير الصحة: الوضع مقلق جدا.. سنضمن اللقاح مهما كان ثمنه وهذا ما قلته عن غلق المدارس

وصف وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الخميس، الوضع جراء فيروس كورونا بالمقلق جدا.

وقال وزير الصحة في ندوة صحفية نشطها اليوم حول آخر مستجدات الوباء في الجزائر، أن ارتداء الكمامة ضروري لتجنب الاصابة.

وأفاد فيما يخص اللقاح، أن 198 مخبر في العالم يعمل على توفير اللقاح، مشيرا أن 8 منها وصلت للمرحلة الثالثة.

وأضاف “الجزائر أمضت 171 دولة شاركت في ميكانزيم كوفاكس لاقتناء الدواء بأقل سعر”.

وتابع “لدي تعليمات من الوزير الأول، جمعنا المجلس العلمي ووزير المالية، وسنوفر اللقاح للجزائريين مهما كان سعره”.

وتحدث وزير الصحة عن غلق المدارس في حال ارتفعت حالات الاصابة بوباء كورونا.

وقال “أنا لم أقل أنه إن تم الإعلان عن النتائج الحقيقية لن يذهب أولادنا إلى المدارس، الأوضاع الصحية المقبلة ستحدد كل شيء”.