وزير الصحة.. برنامج الاتحاد الأوروبي “دعم هام” للمنظومة الصحية

قال وزير الصحة والسكان واصلاح الستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد، إن الجزائر تقدر هذه المبادرة الأوروبية القيمة والتضامنية.

واعتبر وزير الصحة، دعم الاتحاد الأوروبي للجزائر في مكافحة كورونا، “هام للمنظومة الصحية وللجهود التي تبذلها السلطات العمومية باحتواء الوباء”.

وأعرب من جهته، سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر جون أورورك، عن ارتياحه لانطلاق هذا المشروع.

وقال جون أورورك، “إن هذه المبادرة التضامنية علامة على الصداقة بين الجزائر وبلدان أوروبا”

وأضاف السفير، أن المبادرة توفر دعما ماديا ملموسا للعاملين في السلك الطبي والمرضى وسنكون معا أقوى ضد الوباء”.