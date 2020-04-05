وزير الصحة: بروتوكول العلاج بالكلوروكين أثبت حتى الآن فعالية نتائجه

كشف وزير الصحة وإصلاح المستشفيات ان بروتوكول العلاج بالكلوروكين الى جانب بعض المضادات الحيوية أثبت حتى الآن فعالية نتائجه.

كما دعا البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد السلك الطبي الى مواصلة تعميمه الى الأشخاص الذين لهم اتصال مع الشخص المشكوك فيه.

من جهة أخرى بخصوص هذه الجائحة قال الوزير “أظهرت كل النقائص التي يعاني منها القطاع” ملتزما مستقبلا بإعادة النظر والقيام بإصلاح “عميق” للمنظومة.

وأكد الوزير على ضرورة توخي الحيطة فيما يتعلق بالأعراض الجانبية لبعض الحالات.

وأعرب الوزير عن أسفه حيال الطريقة التي يتم بها تحويل المرضى فيما بين المؤسسات وصيغة العمل التي “وصفها بغير المقبولة”.

وفي ذات السياق كشف الوزير عن استحداث مصلحة جديدة للإستعجالات بالمؤسسة الإسشفائية مصطفى باشا.

واضاف الوزير تجهيز87 عيادة متعدد الخدمات عبر القطر بنفس التجهيزات التي تتوفر عليها أقسام الإستعجالات الطبية للمستشفيات لتخفيف الضغط عليها.