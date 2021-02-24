وزير الصحة بعد استلام 5200 حقيبة طبية.. المجتمع المدني يعد شريكا هاما في مواجهة كورونا

استلمت وزارة الصحة واصلاح المستشفيات، اليوم الأربعاء، 5200 حقيبة طبية، سيتم توزيعها على 300 مستشفى، من طرف جمعية العلماء المسلمين.

وقال في هذا الإطار، وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، إن المجتمع المدني، انخرط الى جانب السلطات في مكافحة كورونا.

وأوضح بن بوزيد،أن المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا فعّالا لدعم قطاع الصحة، التي لا تعتبر جديدة، مشيرا إلى أهميتها الكبيرة.

وأضاف المسؤول، أن الوضعية الحالية بحاجة ماسة إلى تكثيف الجهود من أجل التغلب على الأزمة التي أضحت تهدد الوطن.

وأكد وزير الصحة، أن المجتمع المدني، أثبت وجوده في ضم الجائحة من خلال المبادرات بمختلف انواعها.

وتقدم بن بوزيد، بشكره إلى الجمعيات وعلى رأسهم جمعية علماء المسلمين الجزائريين على الهبة التضامنية –حسب تعبيره-.

وأشاد مسؤول القطاع، بمستوى الكفاءات العالية التي أثبتتها في الميدان بكل جدارة واستحقاق.