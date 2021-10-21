وزير الصحة: بناء المستشفيات من صلاحيات وزارة السكن

قال وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، أن قرار بناء وإنجاز المستشفيات ليس من صلاحيات وزارة الصحة، بل من صلاحيات وزارة السكن.

وأوضح الوزير، خلال إجابته على أسئلة النواب الشفهية في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس، إن مهمة وزارته هي تجهيز المستشفيات من معدات وموارد بشرية.

كما تحدث الوزير عن “مستشفى تقرت”، موضحا أن إنجاز المستشفى لم يكتمل رغم الإنطلاق في الأشغال منذ سنة 2007.

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