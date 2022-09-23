وزير الصحة: تجهيز كل الهياكل الجديدة وجعلها في الخدمة نوفمبر المقبل

كشف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، أن الوزارة تحرص على تزويد كل الهياكل الصحية التي تم إنجازها خلال السنتين الأخيرتين بالوسائل البشرية والتجهيزات الطبية. لجعلها في الخدمة خلال شهر نوفمبر القادم.

في تصريح للصحافة على هامش الاجتماع الذي جمعه بمديري الصحة ومسيري الهياكل عبر كل مناطق الوطن عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد. أوضح سايحي أنّ “الوزارة بصدد إحصاء مجموع المشاريع التي تم انجازها خلال السنتين الماضيتين. حتى يتسنى لها وضع هذه الهياكل الجديدة حيز الخدمة على مستوى كل الولايات خلال شهر نوفمبر المقبل. بعد تزويدها بالوسائل البشرية والتجهيزات الطبية”.

وفيما يتعلق بتزويد هذه الهياكل بالأخصائيين. كشف الوزير عن تناول هذه المسألة مع مسيري ومدراء الصحة خلال هذا الاجتماع لإيجاد لها حلول في أقرب الآجال.

كما كان وزير الصحة قد أعلن فيما سبق عن دراسة ورقة طريق تتضمن عدة محاور تهدف إلى النهوض بالقطاع. سيما ما تعلق بتوفير خدمات صحية تضمن تكفلا نوعيا بالمواطنين وتأهيل العنصر البشري.

وأشار وزير الصحة في ذات السياق، إلى أن ورقة الطريق هذه، ترتكز على ضرورة خدمة المريض وتوفير التكفل الأمثل به. إلى جانب مواصلة العمل على توفير الدواء والمستلزمات الإستشفائية. مشيرا في الصدد ذاته إلى مواصلة العمل المشترك القائم بين وزارتي الصحة والصناعة الصيدلانية.